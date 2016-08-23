版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月23日

*工商时报：

--台湾金管会资讯服务处处长蔡福隆指出，明年将成立F-ISAC平台（金融资安中心），主要参照美国、英国、日本、南韩的制度。

--第七届台北、上海双城论坛今日登场，台北市长柯文哲昨在欢迎晚宴上表示，两市有非常多可以互相学习的地方，希望双方抛开争执、好好交流。对于外界关注的〞九二共识〞，上海市委常委兼统战部长沙海林说，两岸都在为巩固这个政治基础而努力，只要有利两岸人民福祉，就会不断努力。

*经济日报：

--据财政部统计，今年前七月全台房屋税课征金额已达714亿台币，创下历史新高，五年来房屋税收增加百亿台币；不过在各地方政府加重持有税下，房市交易陷冰冻，属不动产交易税的土增税和契税税收则是分别减少23.1%、16.2%。

--国发会委员会议提报2016年至2061年人口推估，近年台湾生育率微幅提升，但阻挡不了高龄化、少子化趋势，台湾将在2024年达到总人口高峰2,374万人，2025年便进入人口负成长。

--外传润泰集团总裁尹衍梁布局插旗中信金 ，行政院长林全接受电视台专访表示，他对商业上的行为没有太多评论，法律上并没有禁止恶意并购，但对于恶意并购，还是要稍微审慎一点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐