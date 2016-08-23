《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月23日

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
*工商时报：
--台湾金管会资讯服务处处长蔡福隆指出，明年将成立F-ISAC平台（金融资安中心），主要参照美国、英国、日本、南韩的制度。
--第七届台北、上海双城论坛今日登场，台北市长柯文哲昨在欢迎晚宴上表示，两市有非常多可以互相学习的地方，希望双方抛开争执、好好交流。对于外界关注的〞九二共识〞，上海市委常委兼统战部长沙海林说，两岸都在为巩固这个政治基础而努力，只要有利两岸人民福祉，就会不断努力。
*经济日报：
--据财政部统计，今年前七月全台房屋税课征金额已达714亿台币，创下历史新高，五年来房屋税收增加百亿台币；不过在各地方政府加重持有税下，房市交易陷冰冻，属不动产交易税的土增税和契税税收则是分别减少23.1%、16.2%。
--国发会委员会议提报2016年至2061年人口推估，近年台湾生育率微幅提升，但阻挡不了高龄化、少子化趋势，台湾将在2024年达到总人口高峰2,374万人，2025年便进入人口负成长。
--外传润泰集团总裁尹衍梁布局插旗中信金 ，行政院长林全接受电视台专访表示，他对商业上的行为没有太多评论，法律上并没有禁止恶意并购，但对于恶意并购，还是要稍微审慎一点。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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