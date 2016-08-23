中国货币市场：小量净投放未解资金紧势，七天以内供给不足14天尚可

路透上海8月23日 - 中国央行周二公开市场转为小额净投放，即使加上国库现金定存招标亦未明显缓解银行间市场资金紧势，除国开行等少量大行提供隔夜品种外，市场上七天以内流动性供给不多。
不过总体来说，资金市场还未达十分紧绷的状态，相对高的价格令基金等机构更乐于融出14天或以上期限资金，需求方则考虑资金成本观望较多。
对于后市，交易员认为，本轮资金紧张原因不明，而且央行公开市场投放资金力度也有限，不排除监管层有保证流动性总量前提下降杠杆的意图，所以建议谨慎行事为上。
华南一银行交易员称，“七天(供给)也不太多，14天多一点。但这个资金成本高啊，大家也不太愿意拿。”
央行公开市场今日进行了1,000亿元七天逆回购，单日净投放200亿。此前连续三天净回笼。财政部稍后进行的500亿元三个月国库现金定存，利率2.80%，较上次涨5个基点(bp)。不过周五还有400亿元国库现金定存到期，本周该因素实际仅提供了100亿元增量资金。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0110 2.0107 +0.03
七天 2.3445 2.3419 +0.26
14天 2.6792 2.7199 -4.07
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8700 2.4500 +42.00
七天 2.7200 2.4250 +29.50
14天 2.6700 2.5000 +17.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0300 2.0200 +1.00
七天 2.4000 2.4800 -8.00
14天 2.8888 2.7500 +13.88
Shibor
其中:隔夜 2.0330 2.0233 +0.97
七天 2.3520 2.3467 +0.53
三个月 2.7930 2.7944 -0.14
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备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)