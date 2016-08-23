《台湾重要政经日程》--8月23日-10月10日

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
=====================今日重要政经消息==============================
8/23(二)
--09:00 台北和上海的〞双城论坛〞开幕。
--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增0.88%。
--15:00 工业团体领袖会议。
--16:30 金管会例行记者会。
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8/24(三)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.42%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/5(一)
--16:20 央行公布8月底外汇存底，上月为底4,340.87亿美元。
9/6(二)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.23%。
9/7(三)
--16:00 财政部公布8月出口及进口数据，上月出口年增1.2%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
9/22(四)
--08:30 主计总处公布8月季调后失业率，上月为3.96%。
*--16:00 经济部公布8月外销订单年变动率，上月为年减3.4%。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍