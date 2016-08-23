《全球重要经济事件一览表》--8月23日-8月30日

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月23日(二) 东京--日本央行总裁黑田东彦就金融科技发表简短演说(0400)。
--中国发改委“十三五”规划重大工程项目实施有关情况发布会(0100)。
8月24日(三)
雷克雅未克--冰岛央行利率决定(1100)。
西安--亚布力高峰会(至26日)。
8月25日(四)
暂无重要经济事件。
8月26日(五)
杰克森霍尔--美联储主席叶伦将就“美联储的货币政策工具”发表演说(1400)。
8月27日(六)
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐与日本财务大臣麻生太郎会面(0730)。
中国长沙--2016中国500强企业高峰论坛将在湖南长沙召开，至28日。论坛主题为“创新与转型：‘十三五’的大企业发展”。
8月29日(一)
暂无重要经济事件。
8月30日(二)
新德里--印美战略与商业对话。美国国务卿克里与美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)造访印度，进行双边战略与商业对话。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月31日)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)