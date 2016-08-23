《香港报摘》--其他报纸重要消息8月23日

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
**明报**
--有市场消息透露，资金充裕的中资保险集团，已乘势再来港股＂扫货＂，目标传是港资券商耀才证券 。且据悉已有不止一家的内地保险集团，正与耀才证券作初步接触。
**星岛日报**
--汇丰 和恒生 将跟随同业削减信用卡积分优惠，汇丰由11月起向白金卡客户于网上缴费赚取的奖赏钱设上限，为每结单月最多1万港元，而恒生亦于10月起向网上缴交保费的信用卡客户设每月可赚Cash Dollars的上限为1万港元，相当于每月最多只可赚40至50个Cash Dollars。
**苹果日报**
--东亚银行 继早前放售铜锣湾地舖后，现再放售40多年前买入的地舖，包括筲箕湾道及慈云山地舖，两舖若以叫价沽，账面进账7,800万港元。
**文汇报**
--嘉里建设 表示，截至今年8月中旬已顺利完成全年130亿港元合约销售目标。总裁何述勤称，近期香港楼市趋稳，但因同行竞争激烈，故旗下楼盘加价空间不多，但一定不会减价卖楼。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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