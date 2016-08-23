《香港报摘》--其他报纸重要消息8月23日

**明报**

--有市场消息透露，资金充裕的中资保险集团，已乘势再来港股＂扫货＂，目标传是港资券商耀才证券 。且据悉已有不止一家的内地保险集团，正与耀才证券作初步接触。

**星岛日报**

--汇丰 和恒生 将跟随同业削减信用卡积分优惠，汇丰由11月起向白金卡客户于网上缴费赚取的奖赏钱设上限，为每结单月最多1万港元，而恒生亦于10月起向网上缴交保费的信用卡客户设每月可赚Cash Dollars的上限为1万港元，相当于每月最多只可赚40至50个Cash Dollars。

**苹果日报**

--东亚银行 继早前放售铜锣湾地舖后，现再放售40多年前买入的地舖，包括筲箕湾道及慈云山地舖，两舖若以叫价沽，账面进账7,800万港元。

**文汇报**

--嘉里建设 表示，截至今年8月中旬已顺利完成全年130亿港元合约销售目标。总裁何述勤称，近期香港楼市趋稳，但因同行竞争激烈，故旗下楼盘加价空间不多，但一定不会减价卖楼。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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