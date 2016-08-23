《中国已公布新股发行上市日程表》--8月23日

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 8/24 深 江阴银行 002807 20,944.55 4.64 10.17 光大证券 8/26 8/24 沪 正平股份 732843 9,970 5.03 22.97 申万宏源 8/26 *8/25 深 朗科智能 300543 1,500 22.52 22.46 中信证券 8/29 8/30 沪 常熟银行 780128 222,27.2797 -- -- 中信建投 9/1 8/30 沪 三角轮胎 780163 20,000 -- -- 安信证券 9/1 8/30 深 亚泰国际 002811 4,500 -- -- 国泰君安 9/1 *8/31 沪 新天然气 732393 4,000 -- -- 西部证券 9/2 *8/31 沪 城地股份 732887 2,460 -- -- 华创证券 9/2 *8/31 深 创新股份 002812 3,348 -- -- 招商证券 9/2 9/6 深 农尚环境 300536 2,327.6836 9.06 18.12 红塔证券 9/8 9/8 沪 无锡银行 730908 18,481.1482 4.47 9.91 中信建投 9/12 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 8/23 深 深冷股份 2,000 16.67 22.98 中信证券 8/23 深 红墙股份 2,000 22.46 22.69 国都证券 -- 沪 花王股份 3,335 11.66 22.97 中泰证券 -- 深 同益股份 1,400 15.85 22.98 广发证券 -- 沪 宏盛股份 2,500 8.47 22.98 安信证券 -- 深 山东赫达 2,398 9.91 22.98 招商证券 -- 深 广信材料 2,500 9.19 22.98 江海证券 -- 深 横河模具 2,375 6.12 22.96 安信证券 -- 沪 安图生物 4,200 14.58 22.99 招商证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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