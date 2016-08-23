中国企业：奇虎360董事长称回归A股无时间表，旗下业务将分拆--报载

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透上海8月23日 - 中国知名网络安全公司奇虎360的近百亿美元私有化计划上月完成，其下一步资本运作受到高度关注。据中国证券报周二报导，奇虎360董事长周鸿祎昨日表示，公司回归A股目前尚无时间表，市场出现的360概念股或借壳目标统统不实。
他还透露，目前360公司正在打造合伙人制度，通过控股或者参股的方式，将奇虎360旗下业务进行分拆，并引入外部资本，把360公司大船变为舰队。除了360企业安全集团的成立，360还可能在互联网金融、手机、影视、互联网健康等业务领域逐步引入合伙人制度。
他说，360刚刚完成了私有化，还要拆VIE（可变利益实体）结构、重组，“很多事情还要顺其自然，我没法给你一个关于上市的时间安排”。
上月中，奇虎360完成价值高达93亿美元的私有化计划，这是迄今为止中概股中最大规模的私有化交易。
周鸿祎透露，奇虎360的律师、财务此前熟悉的是美国的资本市场，私有化之后还需要熟悉国内资本市场。他说，市场出现很多所谓360概念股，甚至有传言称已与相关上市公司谈好，还有很多人向其推荐壳，但是这些传言都不实，360还没有跟上市公司讨论借壳。
他坦言，为了此次私有化，他举债数十亿美元，但他个人压力不大，因为跟银行签的都是长期的贷款。他还指出，私有化过程中找的投资人要么跟360合作过，要么对360未来业务有帮助，拒绝了很多想赚一把钱就走的投资人。 360正进行成熟业务和创新业务重组和分拆。鉴于A股市场对上市标的有盈利需求，市场一度认为盈利能力较好的网络安全业务将率先登陆A股。对此，周鸿祎指出，分拆和私有化没有任何的关系，两三年前360已经把企业安全业务独立。
他说，在企业安全领域，奇虎360投资和收购了三四十家公司，已经为包括政府部门、外交单位、国防科研院所、银行等敏感单位提供安全防护软件和解决方案，服务的企业客户已经超过百万家，已是中国最大的企业安全的安全公司。
周鸿祎称，未来不确定性的业务，需要二次创业的业务，都在要拆的范围。拆分之后，360集团下面的子公司将有独立的财务核算、人员配置和融资计划。希望通过拆分来激发员工的积极性。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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