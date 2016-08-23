中国企业：奇虎360董事长称回归A股无时间表，旗下业务将分拆--报载

路透上海8月23日 - 中国知名网络安全公司奇虎360的近百亿美元私有化计划上月完成，其下一步资本运作受到高度关注。据中国证券报周二报导，奇虎360董事长周鸿祎昨日表示，公司回归A股目前尚无时间表，市场出现的360概念股或借壳目标统统不实。

他还透露，目前360公司正在打造合伙人制度，通过控股或者参股的方式，将奇虎360旗下业务进行分拆，并引入外部资本，把360公司大船变为舰队。除了360企业安全集团的成立，360还可能在互联网金融、手机、影视、互联网健康等业务领域逐步引入合伙人制度。

他说，360刚刚完成了私有化，还要拆VIE（可变利益实体）结构、重组，“很多事情还要顺其自然，我没法给你一个关于上市的时间安排”。

上月中，奇虎360完成价值高达93亿美元的私有化计划，这是迄今为止中概股中最大规模的私有化交易。

周鸿祎透露，奇虎360的律师、财务此前熟悉的是美国的资本市场，私有化之后还需要熟悉国内资本市场。他说，市场出现很多所谓360概念股，甚至有传言称已与相关上市公司谈好，还有很多人向其推荐壳，但是这些传言都不实，360还没有跟上市公司讨论借壳。

他坦言，为了此次私有化，他举债数十亿美元，但他个人压力不大，因为跟银行签的都是长期的贷款。他还指出，私有化过程中找的投资人要么跟360合作过，要么对360未来业务有帮助，拒绝了很多想赚一把钱就走的投资人。 360正进行成熟业务和创新业务重组和分拆。鉴于A股市场对上市标的有盈利需求，市场一度认为盈利能力较好的网络安全业务将率先登陆A股。对此，周鸿祎指出，分拆和私有化没有任何的关系，两三年前360已经把企业安全业务独立。

他说，在企业安全领域，奇虎360投资和收购了三四十家公司，已经为包括政府部门、外交单位、国防科研院所、银行等敏感单位提供安全防护软件和解决方案，服务的企业客户已经超过百万家，已是中国最大的企业安全的安全公司。