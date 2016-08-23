《全球汇市》美元兑日圆下跌，新西兰元受央行总裁惠勒言论支撑上涨

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1322 1.1315 +0.06 +4.25 1.0860 美元/日圆 100.15 100.32 -0.17 -16.75 120.30 欧元/日圆 113.41 113.53 -0.11 -13.08 130.47 美元/瑞郎 0.9616 0.9622 -0.06 -4.01 1.0018 英镑/美元 1.3137 1.3137 +0.00 -10.86 1.4738 美元/加元 1.2928 1.2944 -0.12 -6.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.6564 6.6605 -0.06 +1.35 6.5680 澳元/美元 0.7634 0.7617 +0.22 +4.93 0.7275 新西兰元/美元 0.7300 0.7268 +0.44 +6.96 0.6825 澳元/日圆 76.450 76.490 -0.05 -12.75 87.620 新西兰元/日圆 73.140 72.930 +0.29 -10.78 81.980 英镑/日圆 131.58 131.77 -0.14 -25.75 177.22 澳元/新西兰元 1.0453 1.0474 -0.20 -1.98 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/杜明霞/陈宗琦/李婷仪 审校 张若琪/戴素萍/王丽鑫/许娜)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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