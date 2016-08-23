版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 08:56 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下跌，新西兰元受央行总裁惠勒言论支撑上涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1322  1.1315  +0.06  +4.25  1.0860
    美元/日圆            100.15  100.32  -0.17 -16.75  120.30
    欧元/日圆         113.41  113.53  -0.11 -13.08  130.47
    美元/瑞郎            0.9616  0.9622  -0.06  -4.01  1.0018
    英镑/美元            1.3137  1.3137  +0.00 -10.86  1.4738
    美元/加元            1.2928  1.2944  -0.12  -6.58  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6564  6.6605  -0.06  +1.35  6.5680
    澳元/美元            0.7634  0.7617  +0.22  +4.93  0.7275
    新西兰元/美元        0.7300  0.7268  +0.44  +6.96  0.6825
    澳元/日圆         76.450  76.490  -0.05 -12.75  87.620
    新西兰元/日圆     73.140  72.930  +0.29 -10.78  81.980
    英镑/日圆         131.58  131.77  -0.14 -25.75  177.22
    澳元/新西兰元     1.0453  1.0474  -0.20  -1.98  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/杜明霞/陈宗琦/李婷仪 审校 张若琪/戴素萍/王丽鑫/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐