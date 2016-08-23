港报财经评论：憧憬中移动，调升派息率--经济日报8月23日

憧憬中移动，调升派息率/ 林瑞芬

深港通开绿灯消息于上周落实、港股冲高之后，好淡争持开始激烈也是合理。恒指23000关水平争持，暂时来讲，纵然砌不上更高水平，回调或有限度，20天綫（现近22432）支持楼上整固一番。下周将进行期指结算，好友料尽力维持最佳胜果，Jackson Hole全球央行年会将于本周四至周六（25至27日）举行，美国联储局主席耶伦将在周五（26日）发表讲话，如没有更强加息暗示，外围美股升势始终配合，好友未肯大幅掉头回落，不排除恒指仍有可能上升，挑战23400左右。

中移动（00941）上周股价已升至接近去年上半年的密集阻力区，短期或难免反覆，惟近期基本面稍为转强，7月份4G净上客量2,022.7万户，较6月份的1,922.5万户有所加快，累计4G用户数达4.49亿。股价若遇反覆，只是稍作整固，料92元裂口有不俗支持，于前或完成整固，不妨候94至95元左右收集，等候中期反覆突破100元关口，挑战2015年4月高位116元左右。后市动力将视乎美国息率会否维持不变，如不变，环球资金持续泛滥，中移动将有藉口来个顺水推舟，加上中移动有上调派息比率的可能催化剂，可守可攻。

目前中移动的派息比率在43%，而市场突然对中移动派息比率的上调有所憧憬，主因据德银的研究报告指，是因为集团于中期业绩提到考虑上调派息比率，是2007年以来首次，参考过去9个月的行业数据，德银认为，不排除中移动会把派息比率上调到50%至55%，可能因铁塔公司上市而额外派4%特别息。此外，瑞信指出，中移动因为4G大型资本投资高峰期已过，今年度资本开支按年下跌4.8%至1,862亿元人民币，现金流正在增加。而且，铁塔公司若可于明年成功上市，将会为中移动带来现金。截至今年6月底止，中移动持有净现金4,282亿元人民币，相当于每股24.5港元，确实充足。在现金流增长快于盈利、可能出售铁塔公司而获得现金，以及现手持净现金状况，瑞信一点都不质疑中移动可增加派股息的能力，瑞信估计中移动2017财年派息比率将上调至50%。

据里昂预估，由于中移动2017年资本开支料持续走低，自由现金流（指经营性现金流减去资本开支）可望逐步提升，至2017年度达至79亿美元。

基本面而言，中移动最近公布的业绩显示，公司用户增长大多是来自内部原有2G、3G用户的转换，随着4G渗透率的提升，流量收入已成第一大收入来源。期内数据服务收入同比跃升26.7%至1,951.7亿元人民币，而语音服务收入同比下跌14.2%至1,204.4亿元人民币，流量收入是首次超越传统语音业务。这个基本盈利能力有强烈向好发展趋势讯号，增强投资者信心。据瑞信报告引述中移动高层，预期下半年收入增长将低于上半年的6.9%，主因集团计划取消内地长途及漫游费用，将拖累语音收入表现。不过，在全年营销成本持平（上半年按年降7.4%），若撇除去年因出售铁塔而获得一次性收益，2016年度与去年度的扣除特别收益后的纯利实质有所增长。除非不对称管制政策出台，不然，中移动正尽力把2016年度纯利达至1,085亿元人民币，对比2015年度扣除出售铁塔的会计盈利之后的纯利984亿元人民币，已见有增长空间。

野村证券指出，中移动增加低端4G客户后，4G手机上网流量（DOU）增长58%，相信反映中国客户更快接受影片、网上游戏等数据使用服务。中移动盈利能力改善大趋势值得鼓舞，只是中移动作为内地三大电讯商之一的公司，就很难算，随时有一日，国家会推出新的不对称管制措施，来平衡三方的势力，公司管理层也提示高度关注这方面的问题。

综合大行于业绩之后的目标价调整，趋势向上调，如野村把中移动目标价由115元上调至120元；瑞银把中移动目标价由110元调升至120元；法巴把中移动目标价由112元调升至113元；摩根士丹利把中移动目标价由100元上调至105元；滙丰把中移动目标价由90元调升至100元（详见附表）。基本上，中移动股价中綫最少值100元，而最乐观的为瑞信，目标价看123.5元。（完）

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