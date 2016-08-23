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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 09:01 BJT

国际油市：油价下跌，分析师警告市场仍供应过剩

分析师称，此番下跌是本月价格过度走高的结果，在月初至上周末期的这轮涨势中，原油价格累计上涨超过20%。

自那以来，油价下滑了超过3.5%。

“油市很快恢复平衡的期待...遇到了一些障碍。第二季度某些供应中断的情况已经消除，石油输出国组织(OPEC)总产量上升，美国页岩油也没有像今年稍早时预期的那样产量同比大幅下滑，”法国巴黎银行表示。

高盛表示，OPEC成员国和俄罗斯等其他产油国提出将产量冻结在当前水平，这将使“产量维持在纪录高位”，所以无助于恢复供需平衡。

高盛预计到“明年夏季末期”之前，原油价格将在每桶45-50美元之间。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王颖；审校 张若琪/杜明霞)

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