国际油市：油价下跌，分析师警告市场仍供应过剩

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
分析师称，此番下跌是本月价格过度走高的结果，在月初至上周末期的这轮涨势中，原油价格累计上涨超过20%。
自那以来，油价下滑了超过3.5%。
“油市很快恢复平衡的期待...遇到了一些障碍。第二季度某些供应中断的情况已经消除，石油输出国组织(OPEC)总产量上升，美国页岩油也没有像今年稍早时预期的那样产量同比大幅下滑，”法国巴黎银行表示。
高盛表示，OPEC成员国和俄罗斯等其他产油国提出将产量冻结在当前水平，这将使“产量维持在纪录高位”，所以无助于恢复供需平衡。
高盛预计到“明年夏季末期”之前，原油价格将在每桶45-50美元之间。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王颖；审校 张若琪/杜明霞)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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