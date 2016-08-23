港报财经评论：资金泛滥利寻顶，10年周期可成真--信报8月23日

利率评论满天飞，耶伦开口最实际/ 陆文

笔者上周期待放烟花获利回吐，一下子受＂深港通＂落实启航刺激，恒指多番突破23000点水平，挑战黄金比率反弹0.5的23433点，一度见23193高位，交投增加至近900亿元，颇符合寻顶回吐格局的预期。在市场关注美息上调的鹰派言论下，9月出现调整的机会正冒升，为笔者在6月底建议偷步入市捕捉升浪，完成一次成功的投资部署。不过，笔者要强调，今次反弹强度不错， 似确认中线不会创新低及出现另一个中期跌浪。面对全球资金泛滥不绝，笔者感受到有十年周期论的升浪兴奋，令未来一个月的预期调整，可成为理想的中线收集机会，日后恒指在21800点水平可放心入市迎明年升浪。人终有回归天国日，但每日亦要吃饭；股市终有大跌时，但活钱图利停不了！

港股短期不排除有调整巩固待变的需要，但从全球央行量宽政策难望收敛，其形成的资金流迟早会重临中港这落后股市。

笔者不妨旧事重提＂十年周期论＂的异数，即在过去40年，在＂6＂字年份，即1976、1986、1996与2006年均是港股朝向恒指高位前的年份，亦代表＂7＂、＂8＂字年份，如1978、1987、1997、2008等年份是见顶大调整的日子。这对一般只有10、20年投资经验的人士颇具参考价值。

事实上，港股早已没有牛市/熊市的明确分野，大部分时间处于炒大小型上落市，而去年恒指回落至18000点附近，被视为熊市重临，结果淡友却难如愿；目前正处今年高位附近，在踏入2017年后，再创新高后大幅下跌的可能性存在。首先，中资企业目前占恒指比重大增，中国正处于新旧经济结构的改革，能否如预期般出现中国梦的盛世，涉及的内外变数太多，但改革步伐应不改变，只是程度上的快慢，一些工业产业所占比重下降，由第三产业提速取代。

内外政局的稳定性亦存在变化，但单从目前全球资金流向分析，在英国脱欧步伐一拖再拖下，资金缓慢流走趋向不变，而美国经济缓步增长，带动股市处高位，值博率减退下亦见资金流入减慢，个别聪明钱甚至已转投具风险但回报较高的新兴市场寻找目标。

日本改革未见成效，较宜炒上落；相对地，中国维持每年GDP增幅6%至7%，令中港股市会有一定吸引力。人民币贬值逐步减速，＂深港通＂的开启，助资本账开放踏出一大步，正为苦无出路的外资提供未来一段日子炒A股纳入MSCI的期望。

无疑内地产业整顿知易行难，无论是对产能的调控，以至能否受惠推展＂一带一路＂及走出海外，均不断为投资市场提供憧憬，暂可预见相对稳定的投资期，不排除明年中港股市有再上一层楼的可能性。

两年前本栏提出＂沪港通＂能否使中港股市由＂本土牛＂变身为＂国际牛＂，结果去年为A股解困而作出连串搬龙门举动，着实为这进程带来阻滞。但从港股层面，反有利燃点本地作为中港对外桥梁的价值，港股有助A股晋身国际舞台，角色在未来一年将有所催化。内地改革涉及不少＂基因＂改造条件，一旦有成，将产生＂基因牛＂效应，一切等着瞧。

如相信上述元素催化未来资金重临中港市场，＂十年周期论＂在2017、2018年有一次似样升浪后再大跌亦有机会成真。

何以产生先升后跌？首先是各地央行不断放水刺激经济维稳政局下，基本经济因素未见好转，这新常态为全球投资市场带来危与机的取舍。热钱充斥下大量闲钱寻找出路，足以带动一波大量资金流入包括中港在内的新兴市场形成升浪，对股市以至债市作中短线投机/投资。当然，在基本利好因素欠佳下，资金市进急退速，亦足以为未来一、两年制造另一场金融风暴，符合这周期论的演变。

9月股市会否如早前提及过去十年跌市为主，目前市场焦点集中在美国联储局官员稍后在Jackson Hole的发言，以及最新经济数据公布后带来的议息启示，但炒加息会带来短期震荡，中线反有利这疑虑消减；其余日本政经与区内地缘政局风险存变数，变真正黑天鹅的机会不高，但联储局威信不断下降，令鹰派言论有望发酵，却为第四季中港股市看好的先苦后甜营造平台。

如相信第四季资金流有利中港市场，不妨留意内银与内房这两大板块，并且是股/债双线投资，无疑人民币贬值须关注，但上周已指出，在10月加入特别提款权（SDR）前后，人币不会过分下跌，而年内一批内房股财务状况随着去库存与财务改善下，其债券具备吸引力，对一众内房股亦有炒业绩之利，中线值得逢低吸纳。

至于上周内银股开始公布中期业绩，招行（03968）显示其呆坏账有所改善，加上部分内银股申请回归A股集资，或许有利于陆续公布业绩的内银股成热钱＂换马＂对象。不过，不少内银股价近月已累积一定升幅，或许可候下月调整才作中线收集。此外，目前不少中港债券ETF亦可视为另类选择。当然一众强势股在资金流下愈升愈有，成必买恩物。

随着暑期旺季将告一段落，而永利澳门（01128）旗下永利皇宫开业，有关股份与板块正步入炒上落的顶部，并为早前入市者提供好消息落实回吐的良机。事实上，这种小众心态，在大部分上落市与板块都可发挥作用，逆向部署颇具值博率。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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