《中国报摘》--其他报纸重要消息8月23日

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--记者发现，国际大宗贸易中盛行的点价交易模式在国内聚烯烃产业链大有燎原之势。这是一种以期货市场价格为参考的定价模式，参考标的正是在大连商品交易所挂牌的聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）期货。在业内看来，伴随着煤化工的崛起，在这对聚烯烃的双胞胎期货的鲶鱼效应作用下，聚烯烃产业链从贸易模式到产业格局都在悄然生变。
**21世纪经济报 道**
--多位接近监管层人士表示，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》已经征求相关部委意见，有望近期发布，不过目前该办法还在国务院法制办，由于尚未正式下发，仍存不确定因素。同时，《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》也于8月初已下发至各银行，明确由银行提供资金存管服务，但在业内存在一定争议。
**东方早报**
--中国中车 半年报显示，1至6月实现营业收入942.05亿元，同比增长1.04%。公司海外订单大幅增长；成功中标芝加哥846辆地铁车辆项目、刷新了中国向发达国家出口地铁车辆的新记录，产品进入发达国家市场已经成为常态。并获得肯尼亚56台内燃机车订单等。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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