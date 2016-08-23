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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 08:59 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月23日

**上海证券报**

--记者发现，国际大宗贸易中盛行的点价交易模式在国内聚烯烃产业链大有燎原之势。这是一种以期货市场价格为参考的定价模式，参考标的正是在大连商品交易所挂牌的聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）期货。在业内看来，伴随着煤化工的崛起，在这对聚烯烃的双胞胎期货的鲶鱼效应作用下，聚烯烃产业链从贸易模式到产业格局都在悄然生变。

**21世纪经济报 道**

--多位接近监管层人士表示，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》已经征求相关部委意见，有望近期发布，不过目前该办法还在国务院法制办，由于尚未正式下发，仍存不确定因素。同时，《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》也于8月初已下发至各银行，明确由银行提供资金存管服务，但在业内存在一定争议。

**东方早报**

--中国中车 半年报显示，1至6月实现营业收入942.05亿元，同比增长1.04%。公司海外订单大幅增长；成功中标芝加哥846辆地铁车辆项目、刷新了中国向发达国家出口地铁车辆的新记录，产品进入发达国家市场已经成为常态。并获得肯尼亚56台内燃机车订单等。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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