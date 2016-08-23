香港个股：融创中国将以逾20亿元人民币收购海南琼海市房地产项目

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透香港8月23日 - 中国房地产商--融创中国 宣布，将以总代价约20.5亿元人民币向独立第三方收购海南省琼海市的房地产开发项目权益，公司将以内部资源拨付收购价。
公司的声明称，完成收购后将持有项目公司的50%权益，项目公司主要从事开发海南省琼海市博鳌金湾项目，该项目主要开发作住宅和商业用途，总可售面积约164.75万平方米，截至公告日尚有约140万平方米未出售。
融创中国表示，公司已经布局中国主要核心一二线城市，是次收购将进一步优化其区域布局，扩大公司在海南区域的土地储备和市场份额。
融创中国周一收报5.88港元，过去一个月累计涨近两成。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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