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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 09:11 BJT

香港个股：融创中国将以逾20亿元人民币收购海南琼海市房地产项目

路透香港8月23日 - 中国房地产商--融创中国 宣布，将以总代价约20.5亿元人民币向独立第三方收购海南省琼海市的房地产开发项目权益，公司将以内部资源拨付收购价。

公司的声明称，完成收购后将持有项目公司的50%权益，项目公司主要从事开发海南省琼海市博鳌金湾项目，该项目主要开发作住宅和商业用途，总可售面积约164.75万平方米，截至公告日尚有约140万平方米未出售。

融创中国表示，公司已经布局中国主要核心一二线城市，是次收购将进一步优化其区域布局，扩大公司在海南区域的土地储备和市场份额。

融创中国周一收报5.88港元，过去一个月累计涨近两成。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校)

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