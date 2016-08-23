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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 09:33 BJT

全球金市：金价持稳，市场静候美联储年内是否升息的更多线索

在最近几天美联储官员释出的信号互相矛盾，不过各国央行首脑将于8月25日齐聚美国怀俄明州杰克森霍尔的央行年会，美联储主席叶伦料于次日发表演说。

日本央行将购买日股规模扩大将近一倍，引发投资者担心央行将主导金融市场，鉴于央行持续刺激经济，这样的做法可能导致股价扭曲。

新西兰央行周二表示，当前的利率轨道包括进一步下调以平衡各项风险；同时带动消费者物价指数的增幅升高。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加0.25%，至958.37吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 王颖/郑茵)

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