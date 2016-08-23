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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 10:26 BJT

台湾债市：10年发行前交易殖利率下滑，因外销订单及失业率数据不佳

路透台北8月23日 - 台湾10年期公债105/11期 周二早盘发行前交易殖利率下滑。交易员指出，受上日公布的外销订单及失业率数据不佳以及美债走弱所带动；惟市场追价意愿不高，交投略显清淡。

他们表示，全球央行年会将在周五召开，市场关注美国联准会(FED)主席叶伦发言，目前美债缺乏方向指引，短线殖利率料将陷区间整理，台债亦难脱区间震荡走势。

〞一摊死水啦，市场缺乏方向指引。〞一位大型银行交易员说。

他指出，早盘台股和台币已止跌走涨，且经昨天殖利率反弹引短多出场洗礼后，今天多空双方态度都相当谨慎，交易量跟着缩减；〞利率下来不是很明显，大家追价意愿低，看起来就是区间啦，没什么量。〞

另一大型银行交易员说，受昨天公布两项经济数据--外销订单和失业率都不好，及美债殖利率走低激励，早盘台债殖利率顺势往下拉，惟追价意愿不高，〞追下追也不知道要丢给谁。〞

台湾7月外销订单金额较上年同期跌3.4%，逊于市场预估的下跌1.14%，并为连续第16个月衰退。 7月经季节调整后失业率为3.96%，已是连续第三个月维持于这一水平。

本地时间10:14，10年券105/11 发行前交易殖利率下跌0.87基点至0.6368%，成交59亿台币。

而在五年券105/8 方面，殖利率下跌0.60基点至0.4950%，成交3.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.34%。

美国指标10年期 公债周一价格升12/32，收益率报1.54%，上周五尾盘为1.58%。

交易员预估，今日105/8期殖利率料在0.48-0.51%；10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.62-0.65%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率下跌，市场关注美联储主席叶伦周五讲话

--《焦点》日本央行的日股购买量爆增，引发市场扭曲疑虑 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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