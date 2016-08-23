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货币新闻 | 2016年 8月 23日 星期二 10:19 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月23日至8月30日

路透8月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
    
 公布日期        公布时间  公司代码   事件名称
 2016年8月23日   BMO       SJM.N      Q1 2017 J M Smucker Co 
 2016年8月23日   BMO       BBY.N      Q2 2017 百思买(Best Buy Co Inc)
 2016年8月23日   AMC       INTU.OQ    Q4 2016 Intuit Inc 
 2016年8月24日   AMC       HPQ.N      Q3 2016 惠普(HP Inc)
 2016年8月24日   AMC       PVH.N      Q2 2016 PVH Corp 
 2016年8月25日   11:00     SIG.N      Q2 2017 Signet Jewelers Ltd 
 2016年8月25日   BMO       PDCO.OQ    Q1 2017 Patterson Companies Inc 
 2016年8月25日   BMO       DLTR.OQ    Q2 2016 Dollar Tree Inc 
 2016年8月25日   BMO       MDT.N      Q1 2017 Medtronic plc 
 2016年8月25日   BMO       DG.N       Q2 2016 Dollar General Corp 
 2016年8月25日   BMO       TIF.N      Q2 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co)
 2016年8月25日   AMC       ADSK.OQ    Q2 2017 欧特克(Autodesk)
 2016年8月25日   AMC       ULTA.OQ    Q2 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
 2016年8月30日   AMC       HRB.N      Q1 2017 H & R Block Inc 
   
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 郑茵 审校 杜明霞)

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