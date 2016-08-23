《美国上市公司业绩公布日程表》--8月23日至8月30日

路透8月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时间 公司代码 事件名称 2016年8月23日 BMO SJM.N Q1 2017 J M Smucker Co 2016年8月23日 BMO BBY.N Q2 2017 百思买(Best Buy Co Inc) 2016年8月23日 AMC INTU.OQ Q4 2016 Intuit Inc 2016年8月24日 AMC HPQ.N Q3 2016 惠普(HP Inc) 2016年8月24日 AMC PVH.N Q2 2016 PVH Corp 2016年8月25日 11:00 SIG.N Q2 2017 Signet Jewelers Ltd 2016年8月25日 BMO PDCO.OQ Q1 2017 Patterson Companies Inc 2016年8月25日 BMO DLTR.OQ Q2 2016 Dollar Tree Inc 2016年8月25日 BMO MDT.N Q1 2017 Medtronic plc 2016年8月25日 BMO DG.N Q2 2016 Dollar General Corp 2016年8月25日 BMO TIF.N Q2 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co) 2016年8月25日 AMC ADSK.OQ Q2 2017 欧特克(Autodesk) 2016年8月25日 AMC ULTA.OQ Q2 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 2016年8月30日 AMC HRB.N Q1 2017 H & R Block Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 杜明霞)