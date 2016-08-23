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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 10:27 BJT

日本股市：日经指数盘中下滑，日圆走强和油价下跌带来压力

美国股市周一收盘基本持平，因油价下跌打击能源类股下跌的影响，被生物科技类股的强劲表现所抵消。

日经指数 早盘中下跌0.3%至16,557.41点，受日圆升值所累。

“100日圆的水准有可能再次突破，这将令日经指数承压，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

油价下跌亦打压市况。

对政府刺激政策的预期为市场带来些许支撑。据路透周一看到的草案，日本政府拟追加330亿美元预算，为首相安倍晋三的刺激经济计划注资，资金主要来自发行建设债券。

东证股价指数 跌0.3%至1,300.25点；JPX-日经400指数 亦跌0.3%至11,686.11点。(完)

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