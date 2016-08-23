台湾汇市：台币兑美元早盘随亚币回弹，股市回升终结连两日大贬

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透台北8月23日 - 台币兑美元 周二早盘随着韩元回升强弹。汇银人士称，国际美元 缩减涨幅，亚币盘初与股市连袂回扬，台币终结连两日大贬行情。
汇银人士表示，经过近两日的重贬，台币今早的反弹倒也合情合理，并不算意外。今日出口商抛汇不多，外商银则是买汇与卖汇皆有，目前尚看不出外资有大幅汇出的情况。
〞虽然外资卖超台股，但金额不大，只是调节而已，〞一位大型商银交易员表示。
他们也说，目前台币的盘整区间先回到31.5-32.0的区间之内，各方也在观望美联储对升息的看法。此外，先前的无本金交割远期外汇市场(NDF)美元/台币的换汇点由大幅折价转为价平，目前折价又稍有扩大，值得关注。
本地时间10:29，韩元兑美元 大升报1,118.5，上日收在1,126.5；台股加权指数 则涨0.37%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.632/31.658，上日收在31.755。
美元兑一篮子主要货币周一大致持稳，在美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦周五讲话前，投资人对押注犹豫不决。 本地时间1033，美元指数 大致持平在94.521。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.650-31.750
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