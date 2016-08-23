版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 10:43 BJT

标题新闻：日本软银称，旗下出售阿里巴巴持股的中国事业将支付母公司2.37万亿日圆股息-日经

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐