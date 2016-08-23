修正-《全球汇市》美元兑日圆下跌，新西兰央行的利率立场提振新西兰元

(更正：内文第三段...“丧生”动能...为错别字，应为“丧失”) * 日股下滑情况下，美元兑日圆呈区间波动并走低 * 关注欧元区和美国PMI数据 * 新西兰央行总裁惠勒：无需很快连续降息 路透东京8月23日 - 美元兑日圆周二走软，新西兰元上涨，之前新西兰央行总裁惠勒称 ，他认为没有必要很快连续降息。 在东京股市回落的背景下，美元兑日圆 下跌0.1%至100.220。 美联储副主席费舍尔发表鹰派言论后，美元兑日圆隔夜升至接近101.00的水平，后来又 丧失动能。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.1332美元，脱离隔夜低点1.1271美元。 在亚洲时段温和的交投中，新西兰元波动相对较大。 新西兰元兑美元 上涨0.6%至0.7308美元，此前新西兰央行总裁惠勒称，当前的 利率轨道包括进一步的货币宽松，但没有快速降息的必要。 “我们仍坚守政策目标协议中的通胀目标，我们认为前景和风险情势无法证明保持政 策不变、抑或是迅速放松政策的立场是正确的，”惠勒在央行官网公布的声明稿中称。 新西兰央行8月初降息25个基点至2.0%的纪录低位，并称可能需要进一步放松政策。 但新西兰元兑美元在月中升至15个月高位0.7351美元，无视新西兰指标利率的下调，因 即便降息，该国利率仍相对远高于其他发达国家。 “目前而言，新西兰元已经消化掉获利卖盘并上扬，但它是否能够维持中期上行趋势， 要看(美联储主席)叶伦在杰克森霍尔演讲之后的美元表现如何，”IG Securities外汇分析 师Junichi Ishikawa称。 “从技术角度来看，若没有更多支撑因素，新西兰元可能会进入修正阶段。” 虽然过去一周美联储官员的评论对美元走势构成影响，但鉴于周五美联储主席叶伦将发 表演讲--可能是美联储官员中最关键的讲话，观望情绪开始站稳脚跟。 叶伦将在杰克森霍尔举行的全球主要央行年会上讲话。 市场将关注叶伦届时是会发表和副主席费舍尔及纽约联储总裁杜德利类似的鹰派言论， 还是会持与7月政策会议记录一致的更鸽派的立场。该政策会议记录暗示美联储不急于升息 。 眼下市场准备从当日稍晚将公布的欧元区与美国采购经理人指数(PMI)，以及美国房屋 销售数据寻找催化因素。 “目前为止欧元区的数据一直相对稳健，该地区官员认为英国退欧对当地经济的冲击将 是有限的。由于近期英国PMI大跌，投资者将密切关注欧元区PMI数据，”BK Asset Managem ent汇市策略董事总经理Kathy Lien写道。 澳元兑美元 上涨0.1%至0.7638美元，随着新西兰元走扬。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1327 1.1315 +0.11 +4.30 1.0860 美元/日圆 100.23 100.32 -0.09 -16.68 120.30 欧元/日圆 113.58 113.53 +0.04 -12.95 130.47 美元/瑞郎 0.9615 0.9622 -0.07 -4.02 1.0018 英镑/美元 1.3134 1.3137 -0.02 -10.88 1.4738 美元/加元 1.2930 1.2944 -0.11 -6.57 1.3839 美元/离岸人民币 6.6545 6.6605 -0.09 +1.32 6.5680 澳元/美元 0.7628 0.7617 +0.14 +4.85 0.7275 新西兰元/美元 0.7302 0.7268 +0.47 +6.99 0.6825 澳元/日圆 76.480 76.490 -0.01 -12.71 87.620 新西兰元/日圆 73.220 72.930 +0.40 -10.69 81.980 英镑/日圆 131.70 131.77 -0.05 -25.69 177.22 澳元/新西兰元 1.0445 1.0474 -0.28 -2.05 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/侯雪苹/蔡美珍/汪红英/刘秀红; 审校 孙茉莉/李春喜/高琦/许娜/于春红)