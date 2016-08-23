香港已公布经济指标--2016/8/23

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年6月 零售销售值 -8.9 -8.3 -0.4 2016年6月 零售销售量 -9.6 -8.8 +4.3 2016年7月 综合消费物价指数(CPI) +2.3 +2.4 +2.5 2016年7月 甲类消费物价指数(CPI +2.4 +2.5 +3.4 A) 2016年第二 本地生产总值(GDP) +1.7 +0.8 +3.1 季 16年5月-7月% 16年4月-6月% 15年5月-7月% 失业率 3.4 3.4 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年6月 贸易赤字/盈余 -45.6 -26.2 -45.8 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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