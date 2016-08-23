《汇市简讯》美元指数整固，技术图形呈负面态势

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
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* 昨日及亚洲市场持平，开盘“跳空”缺口被填补
* 油价下跌，西德克萨斯中质油(WTI)跌1.5%，日经指数下滑0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，标普E迷你指数持平
* 5/10/20日移动均线趋势向下，呈现负面态势
* 6/7月涨势76.4%回档位94.09为主要支撑位，若跌破将看向6月低位93.01
* 亚洲94.41/94.58区间为首道支撑/阻力位
* 图表：reut.rs/2bd9c2o
(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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