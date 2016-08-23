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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 11:20 BJT

《汇市简讯》美元指数整固，技术图形呈负面态势

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* 昨日及亚洲市场持平，开盘“跳空”缺口被填补

* 油价下跌，西德克萨斯中质油(WTI)跌1.5%，日经指数下滑0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，标普E迷你指数持平

* 5/10/20日移动均线趋势向下，呈现负面态势

* 6/7月涨势76.4%回档位94.09为主要支撑位，若跌破将看向6月低位93.01

* 亚洲94.41/94.58区间为首道支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/2bd9c2o

(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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