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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 11:26 BJT

台湾股市：盘中尾随海外市场升势而上涨，兆丰金续跌

路透8月23日 - 台湾股市周二盘中上涨，尾随海外市场走势，大盘脱离本月稍早触及的逾一年高位后进行盘整。

0309GMT，台湾加权股价指数 上涨0.6%至9,031.77点，上日收跌0.6%。

多数时间普遍上涨。

电子类指数 涨0.7%，金融保险类指数 升0.8%。

交投最热络个股中，兆丰金 跌0.2%。其股价自8月12日以来重摔近15%，本周卖压加剧，因此前兆丰金纽约分支已同意向纽约州金融监管机构支付1.8亿美元，因其违反了反洗钱相关法规，包括对巴拿马的曝险缺乏关注。

鸿海 上涨0.4%，尽管上周其中国工厂有两名员工死亡。(完) 　　

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