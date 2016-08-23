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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 11:51 BJT

香港个股：工银亚洲否认近350亿港元洽购长实地产所持中环中心物业权益

路透香港8月23日 - 对于有报导指工银亚洲以348亿港元洽购长实地产 所持中环中心物业权益，工银亚洲周二发出声明予以否认。

这家中国工商银行 的香港分支在一份声明中称，“工银亚洲过去未曾参与洽购中环中心，亦没有买入有关物业。”

稍早多份本地报章报导，工银亚洲以348亿港元购入长实地产旗下于中环甲级商厦中环中心的75%权益，以楼面面积共122.3万方尺计，尺价约2.85万港元。

这项交易如果属实，将打破去年由恒大地产 125亿港元买入华人置业 于湾仔万通大厦的纪录，成为香港历来最大额的商厦成交。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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