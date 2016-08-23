中国债市动态：一级稳定但现券趋弱，流动性紧势未缓隐忧仍存

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透上海8月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券表现趋弱，国债期货亦未能延续上日强势重回调整，不过一级市场上国开新债需求依旧较为稳定，其中10年新券首发获市场热烈追捧；而目前流动性紧势未缓，央行扶助力度又极为有限，对于金融去杠杆的隐忧仍存，债市或还将面临一定压力。
交易员并指出，一段时间以来金融机构通过隔夜回购滚动加杠杆的操作成为主流，而且滚动的规模越来越大，这可能也引发了监管层对于金融风险累积的忧虑，若未来一段时间资金面紧平衡成为主基调，被动降杠杆料将施压现券。
上海一银行交易员表示，今日国开招标结果尚可，特别是10年新债，“炒新”的热情令其需求相当火爆，不过相比之下二级表现还是比较弱，收益率普遍上行1-2个基点（bp）。
一级市场方面，国开行上午招标发行的3/5/7/10/20年五期债中标结果多接近预期，其中备受关注的10年期新发债，中标利率为3.05%，此前市场预测均值为3.06%，投标倍数高达6.53倍；20年增发债定位则稍高。
上海一券商交易员谈到，资金面还是明显偏紧的，但与之前不同，这次央行显得相当冷静，而这难免让市场联想到政策是有意要降杠杆。
华中一银行交易员亦称，“感觉又是央行和市场扛，你降不降杠杆，不降不给钱；大家赌最后央行还是得放水。”
央行公开市场今将进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作。考虑到今日800亿元的到期量，据此计算，单日将净投放200亿元。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1345%/3.1275%，上日为3.1125%/3.1050%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.545元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1612 收报101.230元，较上日结算价跌0.10%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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