版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 12:06 BJT

中国债市动态：一级稳定但现券趋弱，流动性紧势未缓隐忧仍存

路透上海8月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券表现趋弱，国债期货亦未能延续上日强势重回调整，不过一级市场上国开新债需求依旧较为稳定，其中10年新券首发获市场热烈追捧；而目前流动性紧势未缓，央行扶助力度又极为有限，对于金融去杠杆的隐忧仍存，债市或还将面临一定压力。

交易员并指出，一段时间以来金融机构通过隔夜回购滚动加杠杆的操作成为主流，而且滚动的规模越来越大，这可能也引发了监管层对于金融风险累积的忧虑，若未来一段时间资金面紧平衡成为主基调，被动降杠杆料将施压现券。

上海一银行交易员表示，今日国开招标结果尚可，特别是10年新债，“炒新”的热情令其需求相当火爆，不过相比之下二级表现还是比较弱，收益率普遍上行1-2个基点（bp）。

一级市场方面，国开行上午招标发行的3/5/7/10/20年五期债中标结果多接近预期，其中备受关注的10年期新发债，中标利率为3.05%，此前市场预测均值为3.06%，投标倍数高达6.53倍；20年增发债定位则稍高。

上海一券商交易员谈到，资金面还是明显偏紧的，但与之前不同，这次央行显得相当冷静，而这难免让市场联想到政策是有意要降杠杆。

华中一银行交易员亦称，“感觉又是央行和市场扛，你降不降杠杆，不降不给钱；大家赌最后央行还是得放水。”

央行公开市场今将进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作。考虑到今日800亿元的到期量，据此计算，单日将净投放200亿元。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1345%/3.1275%，上日为3.1125%/3.1050%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.545元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1612 收报101.230元，较上日结算价跌0.10%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐