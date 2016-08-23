中国汇市：人民币早盘小升维稳压力下降，反弹空间仍需看美指表现

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
* 人民币早盘与中间价均小幅反弹
* 大行结汇提振人民币汇价
* 市场预期略分化，客盘结售汇相对平衡
* 维稳压力下降，反弹空间仍看美指表现
路透上海8月23日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价小幅上涨，中间价亦小升。交易员称，美元指数冲高回落及大行持续结汇，共同提振人民币汇价；当前点位市场预期有所分化，客盘结售汇相对平衡，监管维稳压力下降，但汇价反弹空间仍需看美指表现。
他们并指出，境内美元短端掉期 明显上行，大行引导长端下行动力也略有不足，推升长端掉期 至750点的前期波动区间顶部区域，但预计长端继续上行空间较为有限。
“今天市场价相对中间价反应要稍微大一点，有大行在结汇，看不出是客盘还是自营，我觉得这个点位不大需要维稳的，当然从长点时间看，我还是偏向人民币贬值。”一中资行交易员称。
北京时间12:02，人民币兑美元 即期报6.6472元，上日收报6.6578元，夜盘终报6.6525元。今日人民币兑美元中间价 报6.6586元，上日中间价为6.6652元。人民币兑美元即期成交额 为82.74亿美元，上日半日为78.56亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周二走软，新西兰元上涨，之前新西兰央行总裁惠勒称，他认为没有必要很快连续降息。虽然过去一周美联储官员的评论对美元走势构成影响，但鉴于周五美联储主席叶伦将发表演讲--可能是美联储官员中最关键的讲话，观望情绪开始站稳脚跟。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.03%至93.86；SDR篮子指数微跌至94.76，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均续创2014年有记录以来新低。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.799元, 上日尾盘为6.7868元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6578元, 上一交易日尾盘报6.6615元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.646；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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