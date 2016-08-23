中国汇市：人民币早盘小升维稳压力下降，反弹空间仍需看美指表现

* 人民币早盘与中间价均小幅反弹

* 大行结汇提振人民币汇价

* 市场预期略分化，客盘结售汇相对平衡

* 维稳压力下降，反弹空间仍看美指表现

路透上海8月23日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价小幅上涨，中间价亦小升。交易员称，美元指数冲高回落及大行持续结汇，共同提振人民币汇价；当前点位市场预期有所分化，客盘结售汇相对平衡，监管维稳压力下降，但汇价反弹空间仍需看美指表现。

他们并指出，境内美元短端掉期 明显上行，大行引导长端下行动力也略有不足，推升长端掉期 至750点的前期波动区间顶部区域，但预计长端继续上行空间较为有限。

“今天市场价相对中间价反应要稍微大一点，有大行在结汇，看不出是客盘还是自营，我觉得这个点位不大需要维稳的，当然从长点时间看，我还是偏向人民币贬值。”一中资行交易员称。

北京时间12:02，人民币兑美元 即期报6.6472元，上日收报6.6578元，夜盘终报6.6525元。今日人民币兑美元中间价 报6.6586元，上日中间价为6.6652元。人民币兑美元即期成交额 为82.74亿美元，上日半日为78.56亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二走软，新西兰元上涨，之前新西兰央行总裁惠勒称，他认为没有必要很快连续降息。虽然过去一周美联储官员的评论对美元走势构成影响，但鉴于周五美联储主席叶伦将发表演讲--可能是美联储官员中最关键的讲话，观望情绪开始站稳脚跟。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.03%至93.86；SDR篮子指数微跌至94.76，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均续创2014年有记录以来新低。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.799元, 上日尾盘为6.7868元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6578元, 上一交易日尾盘报6.6615元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.646；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。