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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 12:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆窄幅波动，卖单价位下降买单价位上升

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    * 美元/日圆亚洲盘陷于100.03-39窄幅区间，波动较小，夏季交投清
淡
    * 日本出口商美元卖单从102.50价位降至100.90-101.00
    * 海外投资者自100.50起挂有一些卖单
    * 买单价位也上升，从之前的99.70-80升至100.00区域
    * 盂兰盆节后汇款，日本进口商本周要做的很多
    (完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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