港股业绩：中国旺旺上半年净利同比微升0.4%，因毛利率改善及费用控制

路透香港8月23日 - 知名食品企业--中国旺旺控股有限公司 周二称，今年上半年净利同比微升0.4%，因毛利率改善及费用控制得宜。

该公司今年起采用人民币编制财务报告，以更好地反映实际营运成果。据公告，2016年1-6月净利为17.564亿元人民币，上年同期则为17.499亿元；期内每股盈利0.1377元，拟派发中期股息每股0.0058美元。

中国旺旺表示，上半年的总收益97.095亿元，按年下跌12.8%，但受益于主要大宗原物料如全脂奶粉等使用价格的回落及产品结构的持续优化，毛利率弹升5.3个百分点至47.8%，加上费用的管控得宜，营运利润率亦升4.1个百分点至24.5%。

展望下半年，公司称，降价策略或阶段性促销无法驱动市场中长期良性发展，集团将在产品、渠道的多元化、差异化策略，提升产品的市场渗透率，增强与消费者的互动，提升消费者的购买意愿等方向上积极探索与调试。

该股早盘收升0.81%，报4.96港元。（完）

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