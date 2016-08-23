港股业绩：中国旺旺上半年净利同比微升0.4%，因毛利率改善及费用控制

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月23日 - 知名食品企业--中国旺旺控股有限公司 周二称，今年上半年净利同比微升0.4%，因毛利率改善及费用控制得宜。
该公司今年起采用人民币编制财务报告，以更好地反映实际营运成果。据公告，2016年1-6月净利为17.564亿元人民币，上年同期则为17.499亿元；期内每股盈利0.1377元，拟派发中期股息每股0.0058美元。
中国旺旺表示，上半年的总收益97.095亿元，按年下跌12.8%，但受益于主要大宗原物料如全脂奶粉等使用价格的回落及产品结构的持续优化，毛利率弹升5.3个百分点至47.8%，加上费用的管控得宜，营运利润率亦升4.1个百分点至24.5%。
展望下半年，公司称，降价策略或阶段性促销无法驱动市场中长期良性发展，集团将在产品、渠道的多元化、差异化策略，提升产品的市场渗透率，增强与消费者的互动，提升消费者的购买意愿等方向上积极探索与调试。
该股早盘收升0.81%，报4.96港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583