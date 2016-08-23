主要国家经济指标预测--8月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月24日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -- -2.6% 0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% 未经季节调整GDP(较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 7月 -- 40.103 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 541.5 抵押贷款再融资指数 -- 2,432.8 1130 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 115.2 建筑许可(较前月) -- -0.1% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.6% 房屋价格指数 -- 234.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 551 557 成屋销售(较前月) -0.4% +1.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超12,975 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超947 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月23日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.6 -- 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差29.3 -- 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 48.5 48.8 服务业PMI 52.0 50.5 综合PMI 51.6 50.4 0730 德国Markit制造业PMI 8月初值 53.6 53.5 服务业PMI 53.3 54.4 综合PMI 54.4 55.0 0800 台湾工业生产指数(较上年) 7月 -0.31% -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 51.8 52.0 服务业PMI 53.1 52.8 综合PMI 53.3 53.1 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负5 负9 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.1 52.7 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 65.4 58.0 新屋销售(较前月) +12.4% -2.0% 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 负11 -- 1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负8.5 负7.6 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 44 44.5 出口(亿新西兰元) 39.6 40.7 贸易收支(亿新西兰元) 逆差4.33 逆差3.5 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 逆差30.3 逆差29.8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/张涛 审校 王颖)