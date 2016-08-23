香港热股：雅居乐上半年毛利率同比锐跌近10个百分点，午盘股价转跌逾4%

路透香港8月23日 - 中国房地产商--雅居乐集团 周二宣布，上半年核心利润倒退4.3%，整体毛利率同比下跌近10个百分点，比2015年度亦下降逾5个百分点，主要由于期内确认销售比例的改变及毛利率较低的项目占比增加所致。

雅居乐早盘股价曾涨2.82%至5.1港元的近14个月来高位，公布业绩后，午盘初段股价初段下挫逾4%。

截至6月底止半年，雅居乐的净利为6.04亿元人民币，同比降37.4%；撇除投资物业重估后的核心利润为9.15亿元，去年同期为9.56亿元。

上半年雅居乐的毛利率锐跌至20%，较去年同期及2015年度分别为29.6%和25.1%为低，也是公司自上市以来录得最低的毛利率水平。上半年的净利润率亦由去年期的8.1%，大跌至4.4%。

公司表示，毛利率下降主要由于各城市/地区占确认销售比例的改变及毛利率相对较低的项目所占份比的增加，以及单位销售成本有所增加，尤其是单位土地成本较高的新项目。

期内，雅居乐在北京、郑州、苏州及中山等城市增添预计总建筑面积约66.44万平方米的土地储备，应付土地金额54.35亿元。在6月末，公司在42个城市及地区拥有总建筑面积3,359万平方米的土地。

展望未来，公司称将采取积极而审慎的购地策略，优先考虑具竞争优势的现有项目所在城市及增长潜力优厚的一二线城市寻找机遇。（完）

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