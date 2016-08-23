日本金融：未来可能将“fintech”应用于央行操作--央行总裁黑田东彦

路透东京8月23日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，基于“fintech(金融科技)”在全球支付、清算及金融服务方面的影响日增，未来可能会应用于央行操作。

黑田东彦周二在央行主办的fintech研讨会上表示，由于fintech对央行金融有各种影响，日本央行已准备带头推动相关研究分析，在日本推广fintech。

“日本央行已准备全力支持fintech稳健发展，以促进金融服务使用者福祉及造福经济活动，”黑田东彦称。

面对贷款需求疲软的压力，日本大型银行认为有机会藉由fintech开发获利，但他们也意识到，fintech有可能冲击传统业务模式。

4月时，日本央行设立一个负责fintech的部门，为寻求新商机的金融机构提供指导。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)