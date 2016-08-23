《路透晚报》--8月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国债市：合理扩大债券市场规模，统一信用债发行准入标准--国务院

中国国务院在最新发布的“降低实体经济企业成本工作方案”中表示，要合理扩大债券市场规模，改革完善公司信用类债券发行管理制度；在投资者分类趋同的原则下，分别统一公司信用类债券市场发行准入标准和审核规则。

--中国经济：加大重大工程推进力度，不再审批项目建议书--发改委

中国国家发展和改革委员会副主任胡祖才表示，要加大对国家“十三五”（2016-2020年）规划纲要165项重大工程项目实施推进力度，下一步要细化实施方案，加大前期工作力度。

--中国经济：截止7月底有619个公开推介PPP项目签约，总投资逾万亿元--发改委

中国国家发展和改革委员会称，截至2016年7月底，发改委建立的政府和社会资本合作（PPP）项目库中两批公开推介的项目，已有619个项目签约，总投资1万亿19.1亿元人民币。

--欧中贸易：欧盟对三家中国太阳能电池板出口商重又征收反倾销关税

欧盟执委会周二对三家中国太阳能模组和电池出口商重新征收反倾销关税，称三家公司违背了与欧盟执委会达成协议的条款。三家公司之前同意不以低于最低价出口相关产品。

--中国能源：规范原油加工企业进口原油申报工作，淘汰落后炼油产能--发改委

中国国家发展改革委周二发布通知，就原油加工企业申报使用进口原油工作做出进一步规范，表示坚决淘汰落后炼油产能，没有关停、拆除落后装置的不允许使用进口原油。

--中国煤炭：四川未来三至五年将退出关闭215处煤矿，化解产能3,303万吨--报载

中国四川省政府办公厅日前表示，从2016年开始，计划用三年至五年时间，退出关闭煤矿215处左右，化解产能3,303万吨左右。

--台湾数据：7月工业生产指数较上年减0.31%，终止连两个月正成长

台湾经济部公布，7月工业生产指数较上年衰退0.31%结束连续两个月正成长。上月修正后为成长1.14%。

【金融】

--中国金融：河南首批对535家客户组建债委会，涉贷余额近万亿元--银监局

中国河南省银监局副局长张春称，该省银监局推动债委会制度落地，首批确定对债务规模3亿元以上且3家以上债权银行的535家客户组建债委会，涉及贷款余额9,057.88亿元人民币，占河南银行业对公贷款余额的45%。

--中国金融：1-7月原保险保费收入同比增长35%至20,830.47亿元--保监会

中国保险监督管理委员会公布，1-7月中国原保险保费收入20,830.47亿元人民币，同比增长35.41%，同期资金运用余额较年初增长12.38%。

--《焦点》中资银行上半年财报料显示资本充足率下滑，政府或注资提振

据一些分析师称，在不良贷款的打压下，预计中资银行上半年业绩报告中，资本实力会有所减弱，从而加大了政府可能不得不注资逾1,000亿美元予以提振的可能性。有初步迹象表明，中国政府已经在采取措施帮助一部分中小型银行。随着中国经济放缓、利息收益率下降以及不良贷款的攀升，这些银行很难继续维持其资本充足率。

--台湾个股：兆丰金董事长称并未涉及帮客户洗钱，下午将对外说明

台湾大型公股银行--兆丰金控董事长徐光曦指出， 旗下子公司兆丰银行并未涉及帮客户洗钱，而是美方在金检报告中指兆丰银行并未依美国规定申报可疑交易。

--台湾个股：台湾当局调查兆丰金控及子公司是否有违反本地法律的行为

台湾检控方周二表示，当局正在调查台湾大型公股外汇银行--兆丰金控及其子公司兆丰商银是否存在违反本地法律的问题。此前兆丰金控和兆丰商银遭美国纽约州政府重罚1.8亿美元，因未能有效遵循美国防制洗钱相关法令规定。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可增加申报明日14天期逆回购需求--业内人士

业内人士透露，在近期例行的七天期逆回购基础上，中国央行公开市场一级交易商可增加申报明日14天期逆回购需求。如果进行，将是该品种自春节后逾半年来首次操作。央行公开市场今日稍早进行了1,000亿元人民币七天期逆回购，单日净投放200亿元，此前连续三日为净回笼。

--中国债市：10年国债期货收创逾三个月来最大单日跌幅，降杠杆担忧加剧

中国金融期货交易所10年国债期货主力合约CFTZ6周二收盘大跌约0.38%，创逾三个月来最大单日跌幅，因今日央行公开市场意外重启14天期逆回购询量，引发市场对于金融降杠杆的担忧加剧。

--中国货币市场：小量净投放未解资金紧势，七天以内供给不足14天尚可

中国央行周二公开市场转为小额净投放，即使加上国库现金定存招标亦未明显缓解银行间市场资金紧势，除国开行等少量大行提供隔夜品种外，市场上七天以内流动性供给不多。

--《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.40%，二级走弱料压制需求

中国财政部周三将续发行三年期固息国债。路透调查显示，午后因对监管层降杠杆担忧加剧，现券二级持续走弱，收益率上行趋势明显，市场交投情绪整体偏空，预计明日新债定位高于二级概率较大，收益率预测均值落在2.40%。

--中国债市：三个月国库现金定存利率2.80%，较上次升5bp--业内人士

业内人士透露，中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现 金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.80%，较上次同期限品种走升5个bp(基点)。

--新债招标：国开行10年债中标利率3.05%，20年收益率3.3599%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的10年期新发债，中标利率为3.05%，此前市场预测均值为3.06%；20年增发债中标收益率3.3599%，预测均值为3.33%。三年、五年和七年期增发债，中标收益率分别为2.6598%、2.8728%和3.0713%。

【外汇】

--中国汇市：人民币大幅收升维稳压力下降，反弹空间仍需看美指表现

人民币兑美元即期大幅收升，中间价亦反弹。交易员称，美元指数回落及大行持续结汇，共同提振人民币汇价，日内人民币走势基本跟随美元指数波动。当前点位市场预期有所分化，客盘结售汇相对平衡，监管维稳压力下降，但汇价反弹空间仍需看美指表现。

--中国外汇：第六批境外央行类机构进入中国银行间外汇市场--货币网

据中国外汇交易中心公告，第六批境外央行类机构进入中国银行间外汇市场，包括非洲开发银行、非洲开发基金、斯洛伐克国家银行和多边投资担保机构。这四家机构均于2016年8月22日获批成为中国银行间外汇市场会员。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续创新低，CFETS指数跌至93.86

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.03%至93.86；SDR篮子指数微跌至94.76，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均续创2014年有记录以来新低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升，上攻动力不足3,100点附近压力仍大

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，今日早盘股指曾出现一波冲高，但动能明显不足，临近午市大盘开始回落，尾市小幅跳水后涨幅收窄。近期资金面逐渐收紧，短期难以支撑大盘蓝筹股持续上攻，沪综指3,100点附近压力仍然存在。

--《焦点》沪港深基金今年扎堆发行，港股估值洼地吸引中国资本借道投资

深港通实施方案上周获国务院批准的消息虽未引起A股市场很大波澜，不过大量中国基金公司早已沿着沪港通渠道前往香港市场掘金，今年来国内沪港深基金发行速度明显加快。

--中国证券：中国资本市场运行稳定，有很强的管控风险能力--证监会副主席

中国证监会副主席方星海日前称，中国资本市场运行稳定，有很强的管控风险能力。未来将逐步提高对外开放水平，与国际市场协同发展，在中国经济转型中发挥更重要的作用。

--非洲经济：中澳企业合作承建津巴布韦重要公路的升级工程

津巴布韦周一与中国和澳大利亚企业签署了一项重要公路升级改建的协议，这将是该国独立36年来最大的一项公路工程。中国交建下属的中国港湾工程有限责任公司(CHEC)将与澳大利亚企业Geiger International合作，对从南非边境的Beitbridge到赞比亚边境的Chirundu之间的900公里(558英里)公路进行改建，并增加行车道。

--中国个股：国泰君安拟挂牌转让国联安基金控股权，优化业务布局

中国大型券商--国泰君安证券公告称，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让国联安基金管理公司51%股权，出让股权原因为整合公司业务资源，优化资产管理业务布局。

--企业并购：中国财团以9亿美元收购广告科技企业Media.net

广告科技初创企业Media.net周一称，已被中国投资者组成的财团以约9亿美元现金收购。该中国财团由北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事长张志勇牵头。

--中国个股：长江电力联合母公司收购德国一风电公司，总价6.45亿欧元

中国最大水电上市公司--长江电力公告称，联合母公司长江三峡集团收购德国风电公司BCP Meerwind Luxembourg(BCP Lux)全部股权及股东贷款，总价6.45亿欧元。这也是长江电力在德国新能源市场的首次投资。

--汽车产业：奔驰下半年在华销售料放缓，将增加新E级轿车产量--戴姆勒

德国豪车生产商戴姆勒的中国业务负责人Hubertus Troska表示，今年下半年奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)在中国的销售可能放缓，同时公司将加大新款E级轿车产量。

--香港个股：融创中国将以逾20亿元人民币收购海南琼海市房地产项目

中国房地产商--融创中国宣布，将以总代价约20.5亿元人民币向独立第三方收购海南省琼海市的房地产开发项目权益，公司将以内部资源拨付收购价。

--港股业绩：中国旺旺上半年净利同比微升0.4%，因毛利率改善及费用控制

知名食品企业--中国旺旺控股有限公司称，今年上半年净利同比微升0.4%，因毛利率改善及费用控制得宜。

--香港热股：雅居乐上半年毛利率同比锐跌近10个百分点，午盘股价转跌逾4%