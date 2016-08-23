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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 14:03 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰央行暗示降息步伐较慢，提振新西兰元

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    * 新西兰元/美元涨0.81%，澳元/美元涨0.22%，美元/日圆跌0.17%，
欧元/美元涨0.16%。
    * 美元/韩元跌0.97%，美元/坡元跌0.17%，美元/人民币即期跌0.10%
，美元/离岸人民币跌0.11%。
    * 日经指数跌0.68%，中国沪综指涨0.11%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数涨0.25%，美国原油跌1.44%，美国10年期公债收益率报1.5475%。
    * 新西兰央行暗示可能继续降息，但步伐较慢，新西兰元上涨 
    * 叶伦演说在即，投资者质疑美联储利率政策 
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 张明钧)

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