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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 14:16 BJT

《汇市简讯》空头回补再度协助欧元/美元收复跌幅

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* 欧元/美元在美联储官员费舍尔鹰派评论之后的跌幅，已告收复

* 这种走势已在三名美联储官员谈话后重覆出现

* 这是受到欧元/美元空仓偏高的影响

* 美联储主席叶伦本周演讲有可能改变情势，但空仓水位将对欧元/美元下档形成减缓力量

* 如果叶伦论调与近日美联储官员说法抵触，欧元/美元有可能出现一波轧空

(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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