《汇市简讯》空头回补再度协助欧元/美元收复跌幅

《美国重要政经日程》-1月16日
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* 欧元/美元在美联储官员费舍尔鹰派评论之后的跌幅，已告收复
* 这种走势已在三名美联储官员谈话后重覆出现
* 这是受到欧元/美元空仓偏高的影响
* 美联储主席叶伦本周演讲有可能改变情势，但空仓水位将对欧元/美元下档形成减缓力量
* 如果叶伦论调与近日美联储官员说法抵触，欧元/美元有可能出现一波轧空
(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。