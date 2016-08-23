《汇市简讯》欧元区PMI数据若优于预期，可能引发欧元意外强劲反应

* 欧元区数据已有一段时间并非市场焦点，但这个情况有可能转变

* 欧元/美元走势再度证明抵抗得了偏空预期气氛

* 市场仓位一面倒的疑虑将在杰克森霍尔会议之前升高

* 德国及欧元区采购经理人指数(PMI)预料下降，法国PMI料小幅上升

* 若数据表现优于预期，有可能引发比预期更大的反应