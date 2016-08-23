《汇市简讯》欧元区PMI数据若优于预期，可能引发欧元意外强劲反应

《美国重要政经日程》-1月16日
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
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* 欧元区数据已有一段时间并非市场焦点，但这个情况有可能转变
* 欧元/美元走势再度证明抵抗得了偏空预期气氛
* 市场仓位一面倒的疑虑将在杰克森霍尔会议之前升高
* 德国及欧元区采购经理人指数(PMI)预料下降，法国PMI料小幅上升
* 若数据表现优于预期，有可能引发比预期更大的反应
(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。