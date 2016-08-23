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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 07:56 BJT

****欧洲经济指标预测--8月24日-8月31日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
   
    8月22日当周
     
    8月24日(三)
    0600 德国经季节调整GDP(较前季)                 第二季        +0.4%     +0.4%
             未经季节调整GDP(较上年同期)                         +3.1%     +3.1%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 7月           --     40.103
    
    8月25日(四)
    0645 法国企业景气指数                            8月           103       103
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                  第二季          --      -2.2%
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     8月         108.5     108.3
                    现况指数                                     114.9     114.7
                    预期指数                                     102.5     102.2
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               8月           --       负14
    
    8月26日(五)
    0600 德国GfK消费者信心指数                       9月           9.9      10.0
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      7月         +4.9%     +5.0%
               针对家庭放款                                        --      +1.7%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季修正值    +0.6%     +0.6%
                              (较上年同期)                       +2.2%     +2.2%
    0830 英国企业投资(较前季)                    第二季初值        --      -0.6%
                     (较上年同期)                                  --      -0.8%
    
   
    8月29日当周
    
    8月29-30日    
    0600 德国进口物价(较前月)                        7月          持平     +0.5%
                     (较上年同期)                                -3.9%     -4.6%
    
    8月29-31日 
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    7月           --      -0.1%
                         (较上年同期)                              --      +2.7%
    
    8月29日(一)
    0800 意大利企业信心指数                          8月           --      103.1
    0800 意大利消费者信心指数                        8月           --      111.3
    
    8月30日(二)
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         8月           --      102.7
    0715 瑞士非农就业岗位(万个)                   第二季           --      487.8
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            6月           --      +0.3%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --      -1.3%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      7月           --  增加18.37
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --  增加33.48
            抵押贷款批准件数(件)                                   --     64,766
            M4货供额(较前月)                                       --      +1.1%
    0900 欧元区企业景气指数                          8月       　  --       0.39
               经济景气指数                                        --      104.6
               工业景气指数                                   　   --      负2.4
               服务业景气指数                                　    --       11.1
               消费者信心指数终值                                  --      负7.9
               消费者通胀预期指数                                  --        3.7
               生产者通胀预期指数                                  --        0.2
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     8月初值          --      +0.4%
                                 (较上年同期)                      --      +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                           --      +0.3%
                            (较上年同期)                           --      +0.4%
    2301 英国GfK消费者信心指数                       8月           --       负12
    
    8月31日(三)
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                  8月      　   --      +0.5%
                           (较上年同期)                            --      +5.2%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                   7月           --     正1.34
    0645 法国消费者支出(较前月)                      7月           --      -0.8%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值          --      +0.4%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             7月           --      +0.4%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            8月   　      --    减少0.7
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      266.1
             经季节调整失业率                                      --       6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      268.2
    0800 意大利失业率                                7月           --      11.6%
    0800 意大利薪资指数(较前月)                      7月           --      +0.2%
                       (较上年同期)                                --      +0.7%
    0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   8月初值          --      -1.9%
                                 (较上年同期)                      --      -0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                           --      +0.2%
                            (较上年同期)                           --      -0.1%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   8月初值          --      +0.2%
    0900 欧元区失业率                                7月           --      10.1%
    (完)
          
      
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