欧洲经济指标预测--8月24日-8月31日****

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月22日当周 8月24日(三) 0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% 未经季节调整GDP(较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 7月 -- 40.103 8月25日(四) 0645 法国企业景气指数 8月 103 103 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -2.2% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 108.5 108.3 现况指数 114.9 114.7 预期指数 102.5 102.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 负14 8月26日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 9.9 10.0 0800 欧元区M3货供额(年增率) 7月 +4.9% +5.0% 针对家庭放款 -- +1.7% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 -- -0.6% (较上年同期) -- -0.8% 8月29日当周 8月29-30日 0600 德国进口物价(较前月) 7月 持平 +0.5% (较上年同期) -3.9% -4.6% 8月29-31日 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- +2.7% 8月29日(一) 0800 意大利企业信心指数 8月 -- 103.1 0800 意大利消费者信心指数 8月 -- 111.3 8月30日(二) 0700 瑞士KOF领先成长指标 8月 -- 102.7 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第二季 -- 487.8 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- +0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.3% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 -- 增加18.37 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加33.48 抵押贷款批准件数(件) -- 64,766 M4货供额(较前月) -- +1.1% 0900 欧元区企业景气指数 8月 -- 0.39 经济景气指数 -- 104.6 工业景气指数 -- 负2.4 服务业景气指数 -- 11.1 消费者信心指数终值 -- 负7.9 消费者通胀预期指数 -- 3.7 生产者通胀预期指数 -- 0.2 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +0.4% 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 -- 负12 8月31日(三) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.2% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 -- 正1.34 0645 法国消费者支出(较前月) 7月 -- -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值 -- +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 -- 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 266.1 经季节调整失业率 -- 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 268.2 0800 意大利失业率 7月 -- 11.6% 0800 意大利薪资指数(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -- -1.9% (较上年同期) -- -0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 -- +0.2% 0900 欧元区失业率 7月 -- 10.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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