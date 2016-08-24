香港房地产：政府以逾14亿港元批出屯门住宅土地，中标价远高市场预期

路透香港8月24日 - 香港政府周三宣布，一幅位于屯门的住宅土地，由新富顺贸易有限公司以逾14.01亿港元的出价中标，远高过市场预期。

地政总署新闻稿称，该幅位于屯门市地段第516号的住宅土地，上周五截标时接获11份标书，最终由新富顺（母公司Gingerlily Investments Limited）以最高出价，击败其余包括新地 、长实地产 、会德丰 、信和置业 等大型发展商夺得。