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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 17:24 BJT

香港房地产：政府以逾14亿港元批出屯门住宅土地，中标价远高市场预期

路透香港8月24日 - 香港政府周三宣布，一幅位于屯门的住宅土地，由新富顺贸易有限公司以逾14.01亿港元的出价中标，远高过市场预期。

地政总署新闻稿称，该幅位于屯门市地段第516号的住宅土地，上周五截标时接获11份标书，最终由新富顺（母公司Gingerlily Investments Limited）以最高出价，击败其余包括新地 、长实地产 、会德丰 、信和置业 等大型发展商夺得。

该土地地盘面积57,232平方尺，指定作私人住宅用途，可建总楼面约为20.6万平方尺。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价6,800港元。此前三家测量师行对该土地的估值介乎6.2-8.2亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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