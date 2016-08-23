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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 17:59 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，更多银行加入跨月拆款资金供给行列

* 资金充裕带动短率续处既有低位
    * 多家银行加入跨月拆款资金供给
    * 短票及RP利率大致持稳变化不大

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月23日 - 台湾银行间拆款利率周二续处低位。资金调度人士指出，由于银行
间资金水位高涨及上日起承作两周天期跨月拆款即可跨旬，吸引越来越多家银行加入跨月拆
款资金供给行列，令短率持稳低档整理。
    
    他们表示，眼见市场资金稳中偏滥，且跨月资金流动性逐渐提高，部分资金需求方试图
争取议价空间，不过跨月资金供给方对利率仍有所坚持，目前跨月拆款交投续以两周天期为
主，与票券商跨月拆款利率仍主要成交在0.29%。
    
    〞这个月底应该更宽松，只要留意一下现金股利发放后动向就好。〞一大型银行交易员
说。  
     
    市场关注现金股利发放后资金重新分配情形。本周大型上市公司预定发放现金股利包括
：周四第一金控 将发放108.88亿台币，周五则有中华电信 、和硕<4938.
TW>、广达 及中信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿台币、146.7
8亿台币、146.02亿台币现金股利。

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 台湾加权股价指数<.TWII           9,030.93                  8,981.81
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.230%               0.176-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.290%               0.176-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.295%               0.190-0.300%
        
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，一大型票券商交易主管指出，下旬起每日发票量都有达一定规模，惟银行买
票需求踊跃，交投续以跨月短票为主，30天自保短票主要成交在0.28%。
    
    〞资金平稳，月底前料短票利率都在这边。〞上述交易主管说。 
    
    另位大型票券交易员也称，时序接近月底，发票量逐步增温，但市场资金充裕令短票销
售顺畅，月底前短票成交利率并没有往上走的迹象。 
    
    据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.286%，区间在0.27-0.35%，
成交金额为80.49亿台币；前日加权平均利率在0.289%，区间在0.25-0.35%，成交金额为66.
76亿台币。
                
    台湾央行周二发行2,827.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,827.5亿台币，发
行余额未增减。
    
    本周到期央行定存单共1兆(万亿)4,010亿台币，余日到期金额分别为：周三3,973.5亿
、周四3,200亿及周五1,597亿。
   
    拆款中心资料 显示，周二超额准备为360亿台币，累计超额准备7,443亿台币、加
计前期1%的超额准备为8,440亿台币。
    
                  
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，今日投信端及寿险端资金略显多缺
不一，但整体市场资金宽裕，不致影响资金调度，令RP利率持于现有区间盘整。
    
    他们并指出，月底脚步逐渐逼近，客户端企图以拉长天期议价较高利率，因此推估月底
前公债及公司债RP仍会维持在目前利率水准，静待月底紧缩变数厘清。  
    
   “月底要到，客户对利率比较坚持。” 一位大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称，此前即避开资金落点月底，因此月底资金需求并不强，以目
前资金偏松的情形来看，月底RP利率有望持平整理、变化不大。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作
的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0
.35%，也与上日相似。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天
期公司债附买回利率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交
在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平上日。(完)

 (审校 曾祥进)

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