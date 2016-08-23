更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，更多银行加入跨月拆款资金供给行列

* 资金充裕带动短率续处既有低位 * 多家银行加入跨月拆款资金供给 * 短票及RP利率大致持稳变化不大 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北8月23日 - 台湾银行间拆款利率周二续处低位。资金调度人士指出，由于银行 间资金水位高涨及上日起承作两周天期跨月拆款即可跨旬，吸引越来越多家银行加入跨月拆 款资金供给行列，令短率持稳低档整理。 他们表示，眼见市场资金稳中偏滥，且跨月资金流动性逐渐提高，部分资金需求方试图 争取议价空间，不过跨月资金供给方对利率仍有所坚持，目前跨月拆款交投续以两周天期为 主，与票券商跨月拆款利率仍主要成交在0.29%。 〞这个月底应该更宽松，只要留意一下现金股利发放后动向就好。〞一大型银行交易员 说。 市场关注现金股利发放后资金重新分配情形。本周大型上市公司预定发放现金股利包括 ：周四第一金控 将发放108.88亿台币，周五则有中华电信 、和硕<4938. TW>、广达 及中信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿台币、146.7 8亿台币、146.02亿台币现金股利。 本地时间17:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.706 31.820 台湾加权股价指数<.TWII 9,030.93 8,981.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.230% 0.176-0.230% --一周拆款利率区间 0.177-0.290% 0.176-0.290% --两周拆款利率区间 0.210-0.295% 0.190-0.300% **短票利率持稳** 短票方面，一大型票券商交易主管指出，下旬起每日发票量都有达一定规模，惟银行买 票需求踊跃，交投续以跨月短票为主，30天自保短票主要成交在0.28%。 〞资金平稳，月底前料短票利率都在这边。〞上述交易主管说。 另位大型票券交易员也称，时序接近月底，发票量逐步增温，但市场资金充裕令短票销 售顺畅，月底前短票成交利率并没有往上走的迹象。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.286%，区间在0.27-0.35%， 成交金额为80.49亿台币；前日加权平均利率在0.289%，区间在0.25-0.35%，成交金额为66. 76亿台币。 台湾央行周二发行2,827.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,827.5亿台币，发 行余额未增减。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)4,010亿台币，余日到期金额分别为：周三3,973.5亿 、周四3,200亿及周五1,597亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为360亿台币，累计超额准备7,443亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,440亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，今日投信端及寿险端资金略显多缺 不一，但整体市场资金宽裕，不致影响资金调度，令RP利率持于现有区间盘整。 他们并指出，月底脚步逐渐逼近，客户端企图以拉长天期议价较高利率，因此推估月底 前公债及公司债RP仍会维持在目前利率水准，静待月底紧缩变数厘清。 “月底要到，客户对利率比较坚持。” 一位大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，此前即避开资金落点月底，因此月底资金需求并不强，以目 前资金偏松的情形来看，月底RP利率有望持平整理、变化不大。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作 的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0 .35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天 期公司债附买回利率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交 在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平上日。(完) (审校 曾祥进)