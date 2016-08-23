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债券 | 2016年 8月 23日 星期二 16:17 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率小涨，德国及法国PMI数据表现强劲

OANDA资深市场分析师Craig Erlam称，欧元区的经济数据都被密切关注，市场要判断英国退欧对于欧盟的影响。

“虽然现在要从硬性数据指标中得出结论还为时太早，但PMI这类数据的公布，的确为窥视欧元区的反应提供了早期参考。”他说道。

德国10年期公债收益率 微升至负0.08%，脱离盘初触及的一周低点。据Tradeweb数据，法国10年期公债收益率 也小升到0.15%。

“这是个技术因素驱动的市况，近期没有多少新债供应，投资者手中握有现金进行投资，并且买入了一些公债。”德国商业银行分析师David Schnautz说道，“下周市况可能会回归常态，届时新债供应将进入市场。”（完）

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 汪红英/高琦/蔡美珍)

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