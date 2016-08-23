欧洲个股：大众汽车与供应商针对一项合同纠纷的谈判进入最后阶段

路透汉堡8月23日 - 据熟悉谈判的消息人士周二告诉路透，德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 及其两家汽车零部件供应商接近就一项合同纠纷达成协议。

“谈判正在最后阶段，”该消息人士称。

大众汽车及Prevent DEV集团旗下两家供应商隔夜举行谈判，寻求解决一项合同纠纷。此项纠纷有可能导致大众汽车本周产量减少数千辆，并可能影响到其他汽车零部件供应商。

大众汽车和Prevent均拒绝就谈判进展置评。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)