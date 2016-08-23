欧洲个股：大众汽车与供应商针对一项合同纠纷的谈判进入最后阶段

《美国重要政经日程》-1月16日
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透汉堡8月23日 - 据熟悉谈判的消息人士周二告诉路透，德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 及其两家汽车零部件供应商接近就一项合同纠纷达成协议。
“谈判正在最后阶段，”该消息人士称。
大众汽车及Prevent DEV集团旗下两家供应商隔夜举行谈判，寻求解决一项合同纠纷。此项纠纷有可能导致大众汽车本周产量减少数千辆，并可能影响到其他汽车零部件供应商。
大众汽车和Prevent均拒绝就谈判进展置评。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。