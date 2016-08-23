重温稿-《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.40%，二级走弱料压制需求

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 招标品种: 财政部三年续发国债
* 招标金额: 350亿元人民币
* 招标时间: 周三(24日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)
* 预测区间: 2.37%-2.45%
* 预测均值: 2.40%(按各家机构预测值平均)
路透上海8月23日 - 中国财政部周三将续发行三年期固息国债。路透调查显示，午后因对监管层降杠杆担忧加剧，现券二级持续走弱，收益率上行趋势明显，市场交投情绪整体偏空，预计明日新债定位高于二级概率较大，收益率预测均值落在2.40%。
不过他们亦表示，央行明早操作较为关键，还得关注具体动向对机构投标情绪的影响。
业内人士周二透露，在近期例行的七天期逆回购基础上，央行公开市场一级交易商可增加申报明日14天期逆回购需求。如果进行，将是该品种自春节后逾半年来首次操作。有业内人士指出，除了稳定市场流动性，不排除监管层有降杠杆的意图在内。
“下午情绪变差了，国债期货也大跌，短端资金的恐慌在加剧，”上海一银行交易员表示，三年期国债品种票息又低，债市还是扛不住资金成本上升，明天国债结果走高的可能性大。
中国金融期货交易所10年国债期货主力合约 周二收盘大跌约0.38%，创逾三个月来最大单日跌幅，因今日央行公开市场意外重启14天期逆回购询量，引发市场对于金融降杠杆的担忧加剧。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.3841%。此次增发标的券 二级最新成交在2.41%附近。
“看看央妈明天早上操作吧，若市场接着恐慌，可能国债结果会更高，”北京一券商分析师表示，不过一级欠配现象还是挺多，可能纯利率的交易户来配置的要少一些。
明日招标新债为今年第16期 三年品种的首次续发；采用混合式招标方式，标的为价格，按年付息。 全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至8月25日进行分销；8月29日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年7月28日开始计息；票面利率2.43%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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