全球贵金属：8月22日SPDR黄金持仓增0.25%，iShares白银持仓增0.94%

路透8月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五增加0 .25%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.94%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 30,812,509.6 8月22日 30,736,165.1 8月19日 76,344.5 0.25% iShares 358,793,970.6 8月22日 355,469,600.6 8月19日 3,324,370.0 0.94% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 于春红)