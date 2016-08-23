欧洲个股：大众汽车与两家供应商就一项合同纠纷达成协议--报纸

《美国重要政经日程》-1月16日
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透法兰克福8月23日 - 德国报纸Hannoversche Allgemeine周二在其网站称，德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 及两家汽车零部件供应商已就一项合同纠纷达成协议。此项纠纷已迫使大众汽车部分工厂停产。报导未援引消息来源。
报导称，双方已达成一项长期合作协议，并称将尽快恢复部分零部件的供应。
大众汽车及Prevent DEV集团旗下两家供应商隔夜举行谈判，寻求解决一项合同纠纷。此项纠纷有可能导致大众汽车本周产量减少数千辆，并可能影响到其他汽车供应商。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。