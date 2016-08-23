欧洲个股：大众汽车与两家供应商就一项合同纠纷达成协议--报纸

路透法兰克福8月23日 - 德国报纸Hannoversche Allgemeine周二在其网站称，德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 及两家汽车零部件供应商已就一项合同纠纷达成协议。此项纠纷已迫使大众汽车部分工厂停产。报导未援引消息来源。

报导称，双方已达成一项长期合作协议，并称将尽快恢复部分零部件的供应。

大众汽车及Prevent DEV集团旗下两家供应商隔夜举行谈判，寻求解决一项合同纠纷。此项纠纷有可能导致大众汽车本周产量减少数千辆，并可能影响到其他汽车供应商。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)