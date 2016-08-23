版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 23日 星期二 16:49 BJT

法国财政：政府将把中小企业税率降至28%--总理瓦尔斯

路透巴黎8月23日 - 法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)向L'Express杂志表示，法国将调降中小企业的企业税，由现行的33.3%降至28%，配合两年前公布的租税减免计划。

瓦尔斯并未说明调降税率将于何时实施。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐