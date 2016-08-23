法国财政：政府将把中小企业税率降至28%--总理瓦尔斯

《美国重要政经日程》-1月16日
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透巴黎8月23日 - 法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)向L'Express杂志表示，法国将调降中小企业的企业税，由现行的33.3%降至28%，配合两年前公布的租税减免计划。
瓦尔斯并未说明调降税率将于何时实施。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。