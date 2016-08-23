国际油市：API公布上周美国原油库存增加450万桶，预估为减少45.5万桶

路透纽约8月23日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外大幅增加，但汽油库存大幅下降，馏分油库存也减少。

API公布，截至8月19日该周，美国原油库存增加450万桶，至5.242亿桶，分析师预估为减少45.5万桶。库欣原油库存增加41.7万桶。

API数据显示美国原油库存意外大增后，油价在盘后交易中缩减涨幅 。

API还公布，上周汽油库存减少220万桶，分析师预期为减少120万桶。上周馏分油库存减少83.4万桶，市场预期为增加40万桶。