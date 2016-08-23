国际油市：API公布上周美国原油库存增加450万桶，预估为减少45.5万桶

美国政经：特朗普警告德国宝马，在墨西哥造车输美将课征35%边境税
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透纽约8月23日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外大幅增加，但汽油库存大幅下降，馏分油库存也减少。
API公布，截至8月19日该周，美国原油库存增加450万桶，至5.242亿桶，分析师预估为减少45.5万桶。库欣原油库存增加41.7万桶。
API数据显示美国原油库存意外大增后，油价在盘后交易中缩减涨幅 。
API还公布，上周汽油库存减少220万桶，分析师预期为减少120万桶。上周馏分油库存减少83.4万桶，市场预期为增加40万桶。
上周美国原油日进口增加55万桶，至880万桶。(完)
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。