全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和小型船舶运费攀升

路透8月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，因海岬型和小型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 升5点，或0.73%，报692点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升13点，或1.53%，报861点，日均获利上涨123美元，报6,008美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，或0.97%，报714点。日均获利下跌54美元，报5,711美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。