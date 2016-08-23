全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和小型船舶运费攀升

《美国重要政经日程》-1月16日
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透8月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，因海岬型和小型船舶运费上升。
整体乾散货运价指数 升5点，或0.73%，报692点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升13点，或1.53%，报861点，日均获利上涨123美元，报6,008美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，或0.97%，报714点。日均获利下跌54美元，报5,711美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升8点，报702点。波罗的海灵便型船运价指数 升4点，报420点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。