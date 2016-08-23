欧洲汇市：英镑升穿1.32美元触及三周高位，因投机客削减空仓

路透伦敦8月23日 - 英镑兑美元周二触及三周高点，升至1.32美元上方，在数据显示退欧公投后英国经济仍表现不俗的情况下，投机客削减英镑空头仓位。

周二数据显示，英国8月制造业出口订单触及两年峰值。英国工业联盟(CBI)公布的月度工业趋势调查显示，8月制造业订单差值小幅下滑至负5，好于预估中值的负9，出口订单从负22上升至负6，此为2014年8月来最高水准。

上周公布的英国7月通胀和零售销售数据好于预期，进一步表明退欧基本没有立即对消费者产生影响。另外请领失业金数据也强于预期，这都提振了英镑。

英镑兑美元 上涨最多0.5%，触及8月4日以来高点1.3210美元。英镑兑欧元 上涨0.3%，触及11日高点0.8585英镑，因投机者和对冲基金削减英镑空头头寸。

“上月英国采购经理人指数大跌，但近期就业市场数据意外强劲，投资者认为，这显示出经济迄今没有受到严重创伤，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen说。

“不过，若说英镑已摆脱了所有风险还是言之尚早，下行机会仍然高。”

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至8月16日的一周，英镑净空仓飙升至94,238口的纪录高点。交易员表示，一些投机客在解除之前的头寸，并了结获利。