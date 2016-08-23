芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因作物生长状况改善提振产量预期

美国政经：特朗普警告德国宝马，在墨西哥造车输美将课征35%边境税
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透芝加哥8月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，指标12月玉米合约 触及一周低位，交易商说，因美国作物生长状况改善，提振产量预期。
CBOT-12月玉米期货 收低5-1/4美分，报每蒲式耳3.37-1/4美元，此前降至8月16日来最低3.35-1/4美元。
美国农业部周一稍晚公布，美国玉米生长优良率为75%，高于之前一周74%，市场预期为小幅下降。
市场预计，Pro Farmer中西部作物巡查小分队未来数日将在玉米种植带中心地区进行巡察，预计将会发现玉米生长前景改善。周一发布的作物巡察报告预计，南达科他州玉米单产为每英亩149.78蒲式耳，低于去年巡查预期165.94蒲式耳，也低于三年巡查预估均值160.13。
Pro Farmer东半部地区的作物巡查报告预计，俄亥俄州玉米单产为148.96蒲式耳，略高于上年巡查预期148.37蒲式耳，但低于三年巡查预估均值167.37蒲式耳。
今日CBOT玉米期货成交量预计为259,767口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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