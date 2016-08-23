美国股市：道琼工业指数收高0.1%，纳斯达克指数上涨0.3%

路透纽约8月23日 - 美国股市周二温和上涨，科技股攀升，扶助提振纳斯达克指数触及盘中纪录高位，且楼市数据稳健，为经济可能增强动能提供证据。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高17.88点，或0.1%，至18,547.30点；标准普尔500指数 收升4.26点，或0.2%，至2,186.90点；纳斯达克指数 上涨15.48点，或0.3%，收报5,260.08点。(完)