美国股市：道琼工业指数收高0.1%，纳斯达克指数上涨0.3%

美国政经：特朗普警告德国宝马，在墨西哥造车输美将课征35%边境税
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透纽约8月23日 - 美国股市周二温和上涨，科技股攀升，扶助提振纳斯达克指数触及盘中纪录高位，且楼市数据稳健，为经济可能增强动能提供证据。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高17.88点，或0.1%，至18,547.30点；标准普尔500指数 收升4.26点，或0.2%，至2,186.90点；纳斯达克指数 上涨15.48点，或0.3%，收报5,260.08点。(完)
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。