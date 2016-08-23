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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 05:40 BJT

加拿大股市：升至一周高位，因银行股公布业绩后上涨

路透多伦多8月23日 - 加拿大主要股指周二升至一周高位，一家加拿大主要银行盈利好于预期，支持金融股上涨，抵销材料股下跌带来的压力。

加拿大第四大银行满地可银行 大涨2.2%，此前该行公布的季度业绩优于预期。

银行股走强扶助带动金融股指数升0.8%，能源股跟随油价升0.1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收升16.58点，或0.11%，至14,764.77点，盘中触及8月15日来最高的14,796.56点。

十大类股中只有四种收升，原材料股大跌1.1%，电信股跌0.4%，公用事业股下滑0.6%。(完) 　　

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