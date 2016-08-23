加拿大股市：升至一周高位，因银行股公布业绩后上涨

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透多伦多8月23日 - 加拿大主要股指周二升至一周高位，一家加拿大主要银行盈利好于预期，支持金融股上涨，抵销材料股下跌带来的压力。
加拿大第四大银行满地可银行 大涨2.2%，此前该行公布的季度业绩优于预期。
银行股走强扶助带动金融股指数升0.8%，能源股跟随油价升0.1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收升16.58点，或0.11%，至14,764.77点，盘中触及8月15日来最高的14,796.56点。
十大类股中只有四种收升，原材料股大跌1.1%，电信股跌0.4%，公用事业股下滑0.6%。(完)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。